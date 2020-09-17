Калуга, 17 сентября, 2020, 18:09 — ИА Регнум. 17 сентября калужский губернатор Владислав Шапша посетил школу в селе Брынь Думиничского района. В школе в 2011 году была создана картинная галерея, коллекция которой постоянно пополняется. Открылась галерея с четырьмя картинами, а сегодня их в школе порядка 40, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Картинная галерея в школе в селе Брынь Думиничского района Калужской области

В основе коллекции картин — узнаваемые местные пейзажи, события и лица Брынской школы. Полотна принадлежат кисти калужских художников Александра и Натальи Гуськовых, а также Бориса Мухина. Отдельный зал посвящен творчеству писателя Михаила Пришвина, который некоторое время жил в селе Брынь, увековечив его в своих рассказах. Основатель школьной галереи — выпускник учебного заведения 1971 года, меценат Александр Васильков.

В школе села Брынь бережно сохраняют коллекцию, по картинам изучают историю и литературу, по их сюжетам учащиеся готовят костюмированные литературно-художественные композиции. Руководитель области Владислав Шапша ознакомился с экспозицией, высоко оценив роль проекта в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.