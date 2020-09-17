Тюмень, 17 сентября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. В Тюмени получение муниципального жилья по договору социального найма станет доступнее. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской городской думы.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Сейчас жильё социального найма в Тюмени предоставляется малоимущим гражданам согласно с решением городской думы от 30 июня 2005 года, когда был установлен предельный размер стоимости всего имущества, которое находится в собственности членов семьи, — 100 тысяч рублей.

В новой редакции документа предлагается высчитывать стоимость имущества, умножив норму предоставления площади помещения по договору социального найма — 18 кв. м на человека — на среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области по состоянию на первый квартал года.

«В настоящее время данная сумма составляет 44 883 рубля. Таким образом, стоимость имущества составит 807 894 рубля», — пояснила председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюмени Елена Бойко.

Парламентарии из комиссии по социальному развитию отметили, что в последние два года 84 тюменским семьям было отказано в получении жилья социального найма из-за имущественного ценза. Сейчас в Тюмени есть резерв из 430 муниципальных квартир, которые могут быть предоставлены малоимущим гражданам.

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на заседании Тюменской городской думы 24 сентября 2020 года.