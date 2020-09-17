Москва, 17 сентября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Оптимальным решением проблем, с которыми на дорогах РФ сталкивается общественный транспорт, могли бы стать интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Об этом корреспондент ИА REGNUM 17 сентября заявил основатель ГК «Урбантех», председатель правления ассоциации «ОКО» Андрей Денисенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

«Такие системы в режиме реального времени отслеживают скорость, интенсивность и маршруты движения транспортных потоков, определяют возникновение заторов. На основе полученных данных корректируется работа светофоров, оптимизируется перемещение общественного транспорта по маршруту, фиксируются факты отставания от расписания и его причины, а специальные модули системы способны анализировать эффективность существующей маршрутной сети и уровень транспортной доступности для населения, — сказал Денисенков. — Таким образом, ИТС позволяет повысить пропускную способность дорог, эффективность пассажирского транспорта и сократить среднее время в пути на 20−30%, несмотря на снижение максимальной скорости передвижения».

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ могут изменить правила дорожного движения, внеся в них нормы, касающиеся ограничения скорости таких видов транспорта, как самокаты и электроскутеры.