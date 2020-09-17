Москва, 17 сентября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. За время самоизоляции многие граждане РФ поняли, что без каких-то вещей они могут обойтись, и этим отчасти может объясняться тот факт, что в РФ с января по август почти на 30% уменьшилось количество выданных потребительских кредитов. Об этом 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

«На мой взгляд, ситуация вполне объяснимая. В период пандемии банки очень неохотно кредитовали население, если эти кредиты были короткими и необеспеченными. Да и особой возможности совершать покупки в тот период у значительной части граждан не наблюдалось, — сказала она. — Что касается последующего периода, то здесь сработало сразу несколько факторов. Например, выпали ссуды на поездки за рубеж. Период летних отпусков для многих оказался временем нахождения на даче или недалёких путешествий по России. Не стоит упускать также из виду и психологическую составляющую: за время самоизоляции многие люди поняли, что без каких-то вещей они могут обойтись. А остальные всё-таки реализовывали свой отложенный спрос походами по магазинам — если было на что».

По мнению экономиста, осень принесет спрос на потребительские товары.

«Потенциальные заемщики постепенно отходят от весеннего шока, часть из них возвращается к нормальному трудовому ритму», — пояснила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 году объемы потребительского кредитования в России были беспрецедентны.