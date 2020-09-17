Тюмень, 17 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. В Тюмени до конца 2020 года планируется увеличить ливневую канализацию закрытого типа на 13,62 км или на 7%. В целом протяжённость «ливнёвки» составит до 206,17 км. Об этом сообщает «Вслух.ру» с заседания комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы.

Цитата из к/ф «Оно». Реж. Энди Мускетти. 2017. США Ливневая канализация

Ливневая канализация открытого типа увеличится на 3,1% — до 208,95 км.

Также в 2020 году в Тюмени будет обустроено 79 дренажных колодцев. Их общее число увеличится до 535.