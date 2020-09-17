Нальчик, 17 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Ведущие инфекционисты Москвы и СКФО соберутся в Кабардино-Балкарии для обсуждения проблем, связанных с пандемией коронавируса. В столице республики 18 сентября стартует VII научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционной патологии Северо-Кавказского региона», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Среди участников масштабного медицинского форума врачи-инфекционисты первого Московского медуниверситета имени И. Сеченова, Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, научно-образовательного центра МГУ имени М. Ломоносова, а также ведущие инфекционисты Северо-Кавказского федерального округа. Специалисты обсудят проблемы организации работы госпиталей и передовой опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что инфекционисты России собираются на форум в Кабардино-Балкарии не только в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса в 2020 году. Конференция ведущих специалистов в этой области проводится в северокавказской республике седьмой год подряд. Однако в нынешнем году ее актуальность особенно значима.