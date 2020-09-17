Москва, 17 сентября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 11 сентября составил $591,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

На 4 сентября международные резервы страны составляли $591,7 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $100 млн.

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало сентября в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $438,06 млрд, специальные права заимствования — $6,89 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,88 млрд, монетарное золото — $144,59 млрд.