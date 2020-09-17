Калуга, 17 сентября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 человек за последние сутки, сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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Всего в регионе подтверждены результаты 8 тыс. 622 положительных тестов, 1 тыс. 228 человек находятся на лечении, 7 тыс. 323 человека выздоровели, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (312), в Обнинске (135), в Людиновском районе (122), в Боровском районе (111), в Жуковском районе (69) и в Дзержинском районе (66).