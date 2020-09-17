Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону несколько пожарных расчётов ведут борьбу с огнём, вспыхнувшим в здании шиномонтажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 17 сентября.

Tammy Sue Пожар

Сообщение о возгорании в автомастерской на улице Вятской (Первомайский район) в экстренные службы поступило в 16:04 мск. Площадь, пройденная огнём, составляет 70 кв. метров. В настоящее время пожар локализован.

На месте происшествия работают 18 человек и шесть спецмашин.