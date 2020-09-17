Белгород, 17 сентября, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об объявлении благодарности губернатору Белгородской области Евгению Савченко. Документ опубликован 17 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Губернатор Белгородской области Евгений Савченко

Распоряжение датировано 15 сентября.

«За заслуги в содействии укреплению обороноспособности станы и государственной безопасности объявить благодарность правительства Российской Федерации губернатору Белгородской области Савченко Евгению Степановичу», — говорится в распоряжении.

17 сентября стало известно, что первым заместителем председателя правительства Белгородской области назначен Денис Буцаев, который будет курировать деятельность всей администрации.