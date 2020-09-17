Вашингтон, 17 сентября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) следует продлить, заявил 17 сентября американский генерал Джон Хайтен, являющийся заместителем главы Комитета начальников штабов ВС США.

ИА REGNUM Пентагон

По словам американского генерала, США успешно ведут переговоры с Россией, в частности — спецпредставитель Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он смог добиться, по мнению представителя Пентагона, «начала продуктивных обсуждений» с Москвой.

Хайтен «И я хочу добиться продления нового СНВ-3».

Генерал добавил, что и новый СНВ-3 когда-то закончится — это будет в 2026 г. Поэтому нужно «что-то на замену». А работать над новым договором надо уже сейчас, для этого у Вашингтона есть все возможности.

Хайтен «Однако это будет сложно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона, когда стало приближаться время окончания СНВ-3, заговорила о том, что в этот двусторонний договор нужно включить и Китай.

То есть, с одной стороны, контролировать ядерное оружие Китая. С другой стороны — выйти из существующего договора с Россией — якобы потому что без Китая никак. Пекин отказался от этой идеи.