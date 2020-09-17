Загреб, 17 сентября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. После встречи с президентом Республики Сербской в Загребе 16 сентября президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что, несмотря на то что хорваты в Боснии и Герцеговине уступают другим народам по численности, их нельзя назвать меньшинством. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. hr 17 сентября.

Predsjednik.h Встреча Зорана Милановича с президентом Респубики Сербской в Загребе

«Хорватия — это государство хорватского народа, но у нас высокий уровень защиты меньшинств, и невозможно, чтобы за представителя меньшинства голосовали те, кто этим меньшинством не является», — заявил Зоран Миланович.

Он также добавил, что хорватский член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич был избран на свой пост гражданами Боснии и Герцеговины, которые проголосовали за него, чтобы причинить вред хорватам.

«Он паразитирует на хорватском электорате, и пока ситуация не изменится, в Боснии и Герцеговине обстановка останется нестабильной», — подчеркнул президент Хорватии.