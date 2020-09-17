Мурманск, 17 сентября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В Мурманской области за сутки скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся от опасной инфекции выросло до 189. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост заболевших составил в регионе 73 человека. Большинство новых пациентов — из областного центра (42) и Кандалакшского района (10).

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Мурманской области составляет 13 984, Из них 11 579 уже выздоровели.