Рим, 17 сентября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. 24 и 25 сентября профсоюзы школьных учителей Италии проведут общенациональную забастовку, сообщили их представители в четверг, 17 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

Профсоюзы протестуют против недостаточных, по их мнению, мер по обеспечению санитарной безопасности в школах в условиях эпидемии. Кроме того, они жалуются на хроническое недофинансирование сферы образования.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.