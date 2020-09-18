Варшава, 18 сентября, 2020, 05:15 — ИА Регнум. По мнению главы польского МИД Павла Яблоньского, сигналы о возможной приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2» — это хорошо. Чем именно это хорошо для Польши и есть ли у Польши возможность реализовать свои мечты, рассуждает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Операция «отравление Навального» пришлась как нельзя более вовремя для тех, кто хотел бы еще как-нибудь усилить экономическое санкционное давление на Россию. У нынешней польской власти в этом смысле есть не только бескорыстное желание навредить Москве, но и немалый коммерческий интерес. Еще бы, ведь если из-за «объективных трудностей» у Германии не получится стать энергетическим центром («хабом») раздачи газа европейским потребителям, то, может быть, эту прибыльную роль сможет сыграть Польша.

Только есть одна проблема, состоящая в том, что Берлин напрочь отказывается рассматривать судьбу «СП—2» в аспекте злонамеренной атаки на Навального. Почему же не увядает польская надежда и где под ее осуществление Варшава намерена брать газ?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Кто водит за нос Варшаву в деле Навального?».