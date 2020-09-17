Екатеринбург, 17 сентября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обнаружили на трамвайных путях труп мужчины. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области журналистам.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Трамвай. Екатеринбург

Тело неизвестного нашли на Уралмаше рядом с остановкой «Донбасская». Из-за находки движение трамваев в данном районе заблокировали.

Представители СКР планируют провести все необходимые следственные мероприятия, чтобы выяснить информацию об инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошло ДТП между трамваем и грузовым автомобилем.