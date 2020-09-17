Москва, 17 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Законопроект о фиксированных выплатах для занимающихся частной практикой правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, адвокатах, медиаторах, нотариусах, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиках, патентных поверенных и иных лицах, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, признаваемые плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Они уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС).

Предлагается предусмотреть для них фиксированные размеры страховых взносов на ОПС и ОМС для расчетных периодов 2021 — 2023 годов. Фиксированные размеры страховых взносов на ОПС и ОМС за расчетный период 2021 года предлагается установить на уровне 2020 года.

В итоге, планируемый размер страховых взносов на ОПС для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составит: в 2021 году — 32 448 рублей; в 2022 году — 34 445 рублей; в 2023 году — 36 723 рубля.

Планируемый размер страховых взносов на ОМС для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составит: в 2021 году — 8 426 рублей; в 2022 году — 8 766 рублей; в 2023 году — 9 119 рублей.

Кроме того, поправки предполагают и порядок исчисления размера платежа для главы крестьянского (фермерского) хозяйства также до 2023 года включительно.