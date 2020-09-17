Киев, 17 сентября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. 44% теплосетей Украины находятся в ветхом и аварийном состоянии. Об этом рассказали в министерстве развития общин и территорий Украины в ответе на запрос информационного агентства «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Общая протяжённость тепловых сетей в стране в двухтрубном исчислении по состоянию на 15 сентября составляет 19 767,21 км… протяжённость ветхих и аварийных теплосетей в двухтрубном исчислении составляла 8703,93 км», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что при подготовке к отопительному сезону 2020/21 года по состоянию на 15 сентября заменили 238,65 км труб, что составляет 91,4% от запланированного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большая часть города Сумы осталась без воды из-за конфликта между энергетиками и водоканалами.