Тюмень, 17 сентября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе на 17 сентября зарегистрировано 8631 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7352 человека, 33 пациента с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 17 сентября семь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.