Бишкек, 17 сентября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Начиная с 2018 года ущерб, нанесенный государству в результате коррупционных преступлений, составил 13,6 млрд сомов (12,9 млрд рублей). Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании совета безопасности, посвященном проекту новой государственной стратегии по противодействию коррупции и ликвидации ее причин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

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По словам главы государства, из них удалось возместить только немногим больше 5,8 млрд сомов (5,5 млрд рублей) или около 43%.

«Это конечно мало, еще половину не вернули в казну. Работы в этом направлении необходимо усилить», — подчеркнул он.

Подводя итог, президент Киргизии вновь пообещал, что «пощады для тех, кто грабит бюджет и использует свое служебное положение для незаконного обогащения, не будет».