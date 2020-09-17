Бишкек, 17 сентября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. «Бескомпромиссная борьба с коррупцией будет продолжена», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании совета безопасности, посвященном проекту новой государственной стратегии на 2021 — 2024 годы по противодействию коррупции и ликвидации ее причин.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Глава государства заверил участников заседания, что «борьба с коррупционерами охватила все уровни государственного управления», отметив при этом, что «за ненадлежащую реализацию антикоррупционных мер руководители ряда госорганов подверглись суровому наказанию.

«Некоторых уволили. Несколько высокопоставленных чиновников были привлечены к ответственности, включая суровые уголовные наказания. Раскрыты многие коррупционные схемы, пресечена деятельность целых коррумпированных преступных группировок», — уточнил он.

Подводя итог, Жээнбеков подчеркнул, что «наказание тех, кто хочет разбогатеть за счет государства и граждан является требованием общества». И напомнил чиновникам, что выполнение всех решений совета безопасности находится под его особым контролем.