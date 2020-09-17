Пекин, 18 сентября, 2020, 01:18 — ИА Регнум. Намек Китая на возможность распродажи им американских «трежерис» на сумму триллион долларов вызвал интенсивные обсуждения экспертов-экономистов. Много или мало проблем для США может создать китайский триллион, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Флаг Китая

Несколько источников сошлись во мнении, что распродажа американских государственных долговых обязательств, иначе именуемых «трежерис», будет начата Китаем совсем скоро. При этом речь идет о сумме в 200 млрд долл. из имеющегося у Китая триллиона в таких бумагах. Если это ответ на агрессивное поведение Вашингтона по отношению к торговому балансу с Китаем, то такая мера сама по себе не способна произвести впечатление на экономику США.

Только за последний год ФРС выбросила в американскую экономику еще три триллиона долларов, так что «китайский» триллион может и пройти незамеченным в этом и последующих вливаниях. Куда страшнее для США может стать решение Китая выйти на мировой рынок со своими ценными бумагами, которые будут способны успешно конкурировать с «трежерис». Возможно ли это?

Читайте статью Владимира Павленко «Китай: продажа «трежерис» как вызов американскому доминированию».