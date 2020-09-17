Москва, 17 сентября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Дополнительные средства в размере более 28 млрд рублей будут выделены на зарплаты сотрудникам МВД и Росгвардии. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021−2023 годы.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

В документе говорится о запланированном увеличении бюджетных ассигнований на денежное довольствие сотрудников и военнослужащих МВД России и Росгвардии. В 2021 году это будут 14 136,6 млн рублей, в 2022 году — 14 702,0 млн рублей.

В 2023 и 2024 годах дополнительно выделят 10,6 млн рублей на подготовку и повышение квалификации сотрудников МВД, работа которых связана с преступлениями в сфере IT, сообщает ТАСС.