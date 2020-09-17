Москва, 17 сентября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. В России уровень безработицы к концу 2021 года составит менее 5%, говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

Бен Шан. Безработные. 1938

Отмечается, что к указанному времени численность занятых (по методологии Международной организации труда) достигнет докризисного уровня 2019 года (в среднем за год — 71,7 млн человек).

«По итогам 2021 года уровень безработицы составит 5,2%, причем к концу года показатель опустится чуть ниже 5%, что соответствует «естественному» уровню безработицы», — пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства труда России, за период пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных в стране увеличилось с 727 тысяч до 3,6 млн человек.

В ведомстве заявили, что численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек, что соответствует уровню занятости на конец 2019 года.

Читайте также: Минтруд спрогнозировал численность занятого населения в России в 2021 году