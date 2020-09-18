Киев, 18 сентября, 2020, 03:58 — ИА Регнум. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, высказавшись по поводу украинской позиции по событиям в Белоруссии, показал всю глубину постмайданного прекраснодушия. Почему подход, заявленный Кулебой, не имеет отношения к реальности белорусско-украинских отношений, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Морской флаг Украины (1992)

Высказывание Кулебы о «поставленных на паузу отношениях с Белоруссией» не может быть правдой по одной простой причине: из Белоруссии Украина получает грузы, жизненно для нее необходимые, такие как продукцию белорусских нефтеперерабатывающих заводов, например.

Поэтому угрожающий тон, намекающий на то, что отношения будут «сняты с паузы», если Белоруссия будет себя хорошо вести, украинскому дипломату никак не пристал. Это Белоруссия может сделать украинской экономике очень больно, а в обратном направлении Украине совершенно нечего противопоставить. Почему сложился именно такой торговый баланс?

Читайте статью Андрея Ганжи «Юный гений, «параллельные миры» украинского МИД и Украина в изоляции».