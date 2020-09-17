Астрахань, 17 сентября, 2020, 15:24 — ИА Регнум. В Астраханской области 17 сентября подтверждено 47 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего в регионе зарегистрировано 6504 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 522 человека.

Выздоровели 6364 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 91 человек скончался.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3373 человека, 17 тыс. 432 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,05.