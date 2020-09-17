Вильнюс, 17 сентября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Литва не согласна с ЕС по поводу нарушений Польшей фундаментального принципа независимости судебной системы и не поддержит ограничительные меры против Варшавы. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Мы никогда не одобрим применение санкций к Польше и не согласимся с этим», — сказал он на встрече с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Сквернялис отметил, что ему хотелось бы, чтобы «Еврокомиссия слышала аргументы Польши, а Польша — аргументы комиссии, чтобы решение было достигнуто путем диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о реформе судебной системы, вызвавший дискуссии в обществе и критику со стороны ЕК, был принят в феврале в Польше по инициативе правящей партии «Закон и справедливость». Верховный суд Польши пришел к выводу, что реформа грозит стране выходом из ЕС.

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