Черкесск, 17 сентября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах 289 жителей региона, у которых выявлен коронавирус. Об этом 17 сентября сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число находящихся на лечении пациентов составляет 1471 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата

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Всего за все время пандемии в Карачаево-Черкесии подтвержден коронавирус у 6158 человек. За прошедшие сутки прирост составил 65 человек. Выздоровели за тот же период 4659 жителей региона, в том числе 25 — за последние сутки.

По числу умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, Карачаево-Черкесия по-прежнему остается субъектом СКФО, где этот показатель наименьший. Не удалось спасти врачам 28 пациентов.