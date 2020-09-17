Москва, 17 сентября, 2020, 15:17 — ИА Регнум. За I полугодие 2020 года величина среднемесячной номинальной заработной платы по России составила порядка 50 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября рассказал доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что доля работающих граждан РФ, с которых начнут взимать повышенную ставку НДФЛ в размере 15%, будет не больше 1%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

«В 2018 году, по данным ФНС России, в целом по стране порядка 63,3 млн граждан задекларировали совокупный полученный доход на сумму 27 417 млрд рублей, — сказал Ахмадеев. — По данным Росстата за I полугодие 2020 года, величина среднемесячной номинальной заработной платы по стране составила порядка 50 тыс. руб. на 1 работающего в экономике. Соответственно, повышение ставки НДФЛ до 15% в отношении граждан, получающих доходы в год свыше 5 млн руб., затронет незначительную категорию таких лиц».

При этом экономист призвал не забывать, что повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превысит 5 млн рублей в год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин назвал вводимые в РФ налоговые изменения не прогрессивной шкалой, а лишь одной маленькой ступенькой к ней.