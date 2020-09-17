Нищета и население: повышенную ставку НДФЛ не с кого взимать
Москва, 17 сентября, 2020, 15:17 — ИА Регнум. За I полугодие 2020 года величина среднемесячной номинальной заработной платы по России составила порядка 50 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября рассказал доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что доля работающих граждан РФ, с которых начнут взимать повышенную ставку НДФЛ в размере 15%, будет не больше 1%.
При этом экономист призвал не забывать, что повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превысит 5 млн рублей в год.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин назвал вводимые в РФ налоговые изменения не прогрессивной шкалой, а лишь одной маленькой ступенькой к ней.