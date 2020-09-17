Ярославль, 17 сентября, 2020, 15:09 — ИА Регнум. В 22 школах Ярославской области есть больные коронавирусом, причем как дети, так и сотрудники образовательных учреждений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистические данные департамента образования Ярославской области.

Коронавирус

По статистике департамента на 17 сентября коронавирусная инфекция выявлена у 28 учащихся школ и 15 педагогов. Днем ранее болели 22 ученика и 3 учителя. На дистанционное обучение в Ярославской области переведены 40 классов, в которых занимаются 805 учащихся. За сутки на дистант вернулись 11 классов.

Ограничительные меры в связи с выявлением новых случаев коронавирусной инфекции касаются 15 школ Ярославля — № 4,5,9,13,18,21,23,26,37,42,48,70,76,84 и 88. А также 4 школ Рыбинска (№24,27, кадетский корпус школа №2, гимназия №8), Петровской и Коленовской средней школы в Ростовском районе, Борисоглебской школы №2, Некоузской школы и Горкинской школы под Переславлем.

Кроме того, переведены на карантин 6 групп в 5 детских садах Ярославской области. Полностью закрыто дошкольное учреждение в деревне Коленово Ростовского района. Здесь заболел один из работников, после чего на карантин отправили 36 воспитанников детского сада № 19.