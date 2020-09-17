Элиста, 17 сентября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 17 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В настоящее время лечение в стационарах получают 565 пациентов, получившие положительный результат теста на коронавирус. В тяжёлом состоянии находятся 11 жителей республики, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции соблюдают 3 тыс. 385 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 5 тыс. 636 человек, выздоровели 3 тыс. 289 жителей республики. От COVID-19 скончались 65 пациентов.