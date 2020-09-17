Москва, 17 сентября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Издательство Hobby World выпустило в России необычную комикс-игру «Похищение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщают в пресс-службе компании.

Hobby World Страницы из игры «Похищение»

«Похищение» — это детективный триллер, главному герою которого нужно будет спасти свою дочь от похитителей. Игроки при этом будут принимать различные решения и, в зависимости от полученного результата, переходить на определённые страницы комикса.

Напомним, Hobby World — это крупнейшее российское издательство, занимающееся выпуском настольных игр. Оно было основано в 2001 году.