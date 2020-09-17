Москва, 17 сентября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Выстраиваемые в последние три десятилетия отношения между Россией и Китаем символизируют прозрачность, уважение и дружественный подход к решению любого вопроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Сегодня международная политика не изобилует впечатляющими примерами по-настоящему дружественных и партнёрских отношений между крупными экономическими державами мира.

Взаимодействие и сотрудничество зачастую ведется неконкурентными способами, с применением инструментов откровенного протекционизма, запугивания, насильственного сотрудничества в той или иной отрасли.

Экономическое и частично политическое противостояние Пекина и Вашингтона наблюдается почти три года. С высокой вероятностью в этой схватке победу одержит Китай.

Однако раскачивание лодки мировой экономики серьезно отражается на настроениях рынка, высокой волатильности финансовых инструментов и активов, инвестиционном климате.

Россия, как и Китай, вынуждена платить за свой суверенитет, поддерживать свою армию и экономику на фоне серьёзных торговых и инвестиционных ограничений. У стран сложились очень хорошие перспективы сотрудничества в области ТЭКа, машиностроения и металлургии, обороны, туризма.

Отдельные блестящие перспективы у российских сельхозпроизводителей: экологически чистые продукты питания могли бы беспрепятственно покорить еще быстрее китайских рынок, но пока Америка насильственно пичкает Поднебесную своей продукцией.

В течение 10 лет российские сельхозпроизводители могут достичь невероятных объемов продаж в Китае, из рынок бездонный. Думаю, что диапазон $50-$70 млрд является скоромным прогнозом», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, внешние факторы не могут повлиять на стратегическое взаимодействие Китая и России, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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