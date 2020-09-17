Киев, 17 сентября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине коронавирус выявили у 72 силовиков. Об этом сообщила 17 сентября пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

«По состоянию на 10:00 17 сентября, в вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 656 человек», — сказано в сообщении.

Из 72 заражённых госпитализировали 14 человек, 58 находятся дома под наблюдением медиков.

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Напомним, на Украине за минувшие сутки коронавирус выявили более чем у 3,5 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о заражении депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Сергея Нагорняка.