Москва, 17 сентября, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Разработанная центром «Вектор» вакцина от коронавируса не даёт пожизненного иммунитета, заявил 17 сентября представитель центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, вакцина даёт иммунитет к коронавирусу минимум на шесть месяцев. Препарат формирует точечный иммунитет, смысла переживать о побочных последствиях нет, сказал он РИА Новости.

Первая фаза клинических исследований вакцины завершена, она показала полную безопасность вакцины, резюмировал сотрудник «Вектора».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовал первые фотографии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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