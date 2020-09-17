Калуга, 17 сентября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. В Калужской области в январе-августе 2020 года оборот розничной торговли области составил 138 млрд 431 млн рублей. В товарной массе он уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,8%, сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

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Оборот розничной торговли продуктами питания в товарной массе на 2,1% больше, чем в январе-августе 2019 года, а непродовольственными товарами — на 77% меньше. На рынках и ярмарках реализовано товаров на сумму 4 млрд 667 млн рублей, что на 16,6% меньше, чем в 2019 году.

Организациями общественного питания в январе-августе 2020 года реализовано продукции на 5 млрд 803 млн рублей — в сопоставимых ценах на 18,1% меньше, чем в январе-августе 2019 года.