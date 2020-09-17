Ярославль, 17 сентября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей настаивает на продлении существующих мер государственной поддержки бизнеса ещё минимум на три года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров

В конце июля в Ярославле прошло VIII Межрегиональное совещание уполномоченных, где была дана оценка положения российского бизнеса в период пандемии и сформулированы основные предложения к власти. Итоговая резолюция форума была направлена в адрес органов власти и бизнес-объединений страны.

Как следует из этого документа, бизнес-омбудсмены настаивают на продлении существующих мер господдержки бизнеса минимум на 3 года. При этом условия предоставления этих мер должны быть смягчены, чтобы они стали доступны для как можно большего числа предпринимателей. Еще одна консолидированная позиция — необходимость продления режима ЕНВД и одновременная оптимизация других спецрежимов с целью безболезненного перехода бизнеса на другие налоговые режимы.

«Из того, что известно на сегодняшний день, решение об отмене ЕНВД принято окончательно — об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в конце июля, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. В качестве причины он назвал потери, которые несут бюджеты регионов. Тем не менее бизнес-сообщество твердо уверено в том, что в существующих экономических условиях отмена ЕНВД станет очередным ударом для малого бизнеса. Ряд сенаторов и депутатов еще в начале августа внесли на рассмотрение проект закона о продлении ЕНВД. Сейчас началась осенняя сессия Госдумы, до 15 октября идет сбор отзывов, предложений и замечаний по законопроекту. Хотим еще раз побороться за сохранение этого спецрежима», — прокомментировал ситуацию Альфир Бакиров.

По словам Бакирова, в течение августа предложения Уполномоченных прошли обсуждение во всех регионах и были дополнены с учетом поступивших предложений. Таким образом, в резолюции отражена консолидированная позиция бизнес-омбудсменов, представителей общественных объединений, экспертного сообщества и самих предпринимателей.

Документ направлен в адрес правительства Ярославской области, Ярославской областной думы, федерального уполномоченного Бориса Титова, президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, Координационных советов по МСП в регионе и других общественных бизнес-объединений. В нём содержится ряд предложений в сферах налогообложения, государственной кадастровой оценки, тарифного регулирования, организации торговли, уголовного преследования предпринимателей и других.

Планируется, что в октябре в адрес правительства РФ будут направлены конкретные предложения по изменению действующего законодательства.