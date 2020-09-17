Иваново, 17 сентября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. 44 новых носителя коронавируса выявлены на территории Ивановской области за минувшие сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 17 сентября.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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У 24 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ и пневмонии. За сутки 38 пациентов признаны выздоровевшими после коронавируса. Два летальных исхода пополнили статистику смертности.

Всего в Ивановской области положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 8096 человек, выздоровели 6650 пациентов, скончались 128 человек с коронавирусом.