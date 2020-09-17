Москва, 17 сентября, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении более 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах. Об этом 17 сентября сообщается на сайте правительства.

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«Российские регионы получат ещё более 4,5 млрд рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги пойдут на строительство и реконструкцию дорог в Марий Эл, Владимирской области, Карелии, Краснодарском крае, Пензенской области, Коми и Ингушетии, а также строительство мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре.