Санкт-Петербург, 17 сентября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области завершило основную работу по формированию проекта бюджета региона на трехлетний период, об этом 17 сентября сообщил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

По прогнозам комитета финансов Ленинградской области, доходы бюджета Ленинградской области в 2021 году составят 149,2 млрд рублей.

«При этом мы планируем повышение налоговых и неналоговых доходов по Ленобласти на 3,5%. Снижение идет по безвозмездным поступлениям», — пояснил Романов.

Он уточнил, что при формировании бюджета пока неизвестны суммы по поступлениям из федеральной казны.

Расходы составят 162 млрд рублей, со снижением на 3,1%.

«Это цифры не показательные, часть расходов у нас были напрямую из федерального бюджета. Скорее всего эти цифры будут откорректированы в большую сторону», — пояснил Марков.

Дефицит бюджета, по планам комитета финансов — 12,8 млрд рублей — 9,5% от уровня собственных доходов, что полностью укладывается в параметры бюджетного кодекса и соглашения с Минфином РФ.

«Считаем, что на сегодня эта цифра позволяет нам более гибко работать с исполнением расходной части в 2021 году и полностью выполнить все наши публичные нормативные обязательства», — добавил глава комитета финансов.

Приоритетными сферами финансирования в 2021 году станут дорожный фонд, образование ─ включая строительство школ и дошкольных учреждений, строительство жилья и программу реновации ЖКХ.

В течение трех недель проект бюджета на 2021 и плановый период 2022—2023 годов будет передан в Законодательное Собрание Ленобласти.