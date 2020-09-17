Москва, 17 сентября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Законопроект об отмене трехдневного голосования внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Участок для голосования

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Поправками предлагается отказаться от многодневного голосования, которое сейчас может проходить в течение максимум трех дней.

Реализация вышеуказанных процедур в ходе состоявшегося 11−13 сентября 2020 года голосования была обусловлена распространением новой коронавирусной инфекции, что является объективным обстоятельством, требующим принятия особых, экстраординарных механизмов и процедур, направленных на минимизацию количества социальных контактов между избирателями, отмечают авторы.

«Одновременно с этим реализованная с использованием указанного механизма процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей, а также с использованием технических средств наблюдения, что не позволяет с достоверностью утверждать отсутствие нарушений избирательного законодательства в ходе реализации избирательного процесса в соответствии с предусмотренными указанным федеральным законом положениями», — приводят они аргументы для принятия закона.

Ранее в поддержку отмены трехдневного голосования также высказывались депутаты ЛДПР и КПРФ.