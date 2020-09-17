Санкт-Петербург, 17 сентября, 2020, 13:49 — ИА Регнум. В Петербурге существенно вырос спрос на автомобили с пробегом в возрасте до пяти лет. Такие автомобили потенциальные покупатели рассматривают как альтернативу новым машинам. Однако вслед за спросом начала расти и цена не старых еще автомобилей.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильная пробка на Невском проспекте

Как отмечают эксперты «Авито Авто», спрос на автомобили в возрасте до 1 года летом 2020 года у петербуржцев увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К машинам в возрасте от 1 года до 2 лет интерес вырос на 92%, а к автомобилям в возрасте от 3 до 5 лет — на 48%. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России.

Медианная цена подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет в России выросла вслед за повышением спроса. В частности, машины в возрасте до 1 года летом 2020 года подорожали на 14%, до 970 000 рублей. Автомобили в возрасте от 1 года до 2 лет стали стоить в среднем на 11% больше, их медианная цена составляет 830 000 рублей. А цена на автомобили в возрасте от 3 до 5 лет выросла на 4% и достигла 660 000 рублей.

«В Санкт-Петербурге медианная цена автомобилей в возрасте до года летом 2020 года по сравнению с прошлым годом выросла на 22%. Автомобили в возрасте от года до двух стали стоить дороже на 18%. А медианная цена автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет выросла на 5%», — подсчитали аналитики.

В число пользующихся наибольшим спросом на рынке моделей в возрастных категориях до пяти лет входят ВАЗ (LADA) Granta, Toyota Camry, KIA Rio и Hyundai Solaris.

По данным агентства «АВТОСТАТ», средний возраст автомобиля в России составляет 13,4 года.