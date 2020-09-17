Бишкек, 17 сентября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. В Киргизии защита 95% научных диссертаций проходит на русском языке. Об этом на пресс-конференции заявил председатель нацкомиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев, передает «Кабар».

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

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По его словам, до сих пор киргизстанская наука «не заговорила» на киргизском языке, но комиссия по госязыку пытается исправить сложившуюся ситуацию.

«Необходимо, чтобы государственный язык развивался и чтобы в киргизский язык входили новые правила и законы, чтобы он был актуальным», — резюмировал Ишекеев.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с Конституцией Киргизии, государственным языком в республике является киргизский, а русский язык имеет статус официального.