Астрахань, 17 сентября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. В Астраханской области вакцинацию от гриппа прошли более 130 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинский работник

Прививки делают в поликлиниках, а также в мобильных прививочных пунктах у Дворца спорта «Спартак», ТЦ «Гранд Ривер» и ТЦ DEXTER.

Аллерголог-иммунолог городской поликлиники № 8 имени Н. И. Пирогова Виктория Фокина советует сделать прививки пациентам из группы риска: диабетикам и людям с избыточным весом, пациентам с различными кардиологическими заболеваниями и болезнями бронхолегочной системы, женщинам, планирующим беременность, а также пожилым людям.

«Приоритеты выделены в соответствии с тяжестью течения гриппа у определенных групп людей. У людей с хроническими заболеваниями любая болезнь может ухудшить состояние и создать отсроченные осложнения, связанные с обострением основного заболевания. Здесь грипп может явится пусковым механизмом. Вакцинация от гриппа стимулирует определенные механизмы иммунного ответа.

Прививка дает гарантию в 70−85% случаев, что человек не заболеет гриппом, а также, то, что течение заболевание будет проходить в более легкой форме. Такие механизмы могут сохраняться долго, и когда вирус попадает в организм, они начинают активизироваться. Вакцинирование от гриппа косвенно поможет инициировать хороший иммунный ответ против короновируса. Чем раньше активизируется иммунитет, тем благоприятнее исход заболевания.», — рассказала Фокина.