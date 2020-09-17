Барнаул, 17 сентября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. После заявленного Минфином сокращения расходов бюджета на зарплаты чиновников и вооружение ничего особенного не произойдёт. Так считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя заявление главы Минфина Антона Силуанова, она также отметила:

Ken Teegardin Экономия

«В части отказа от повышения зарплат чиновникам, — это жест не только экономический, но и символический. В условиях падения доходов граждан государство демонстрирует готовность к синхронному поведению, затягивая пояса.

Что касается сокращений по вооружениям, здесь необходимо понимать, от чего мы отказываемся. Вряд ли мы отказываемся от чего-то жизненно необходимого в ущерб безопасности страны. Возможно, речь идет о плановом снижении или причиной является отказ от каких-либо проектов или перенос сроков их реализации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что расходы на программы вооружений и жалованье чиновникам будут снижены для того, чтобы сбалансировать госбюджет РФ, журналистов проинформировал глава Минфина России Антон Силуанов.

По его словам, оптимизации в размере 10% подвергнутся все «незащищенные» статьи бюджетных расходов, а на 5% будет сокращена сумма средств, поступающих на развитие вооружений.