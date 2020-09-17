Москва, 17 сентября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Россия фактически стоит перед выбором между контролем за цифровой сферой со стороны государства и мафиозным цифровым концлагерем. Об этом 17 сентября рассказал генерал МВД в отставке Владимир Овчинский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

geralt Биометрия

«Мы перейдем в общество цифрового концлагеря, причем контроль будет не в руках государства, а непонятно кого. Полицейское государство и контроль лучше мафиозного цифрового концлагеря», — заявил Овчинский.

Как сообщало ИА REGNUM, от действий киберпреступников в большей степени страдает население, нежели финансовые организации.