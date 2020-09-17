Калуга, 17 сентября, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы взыскали с застройщика, который ведёт строительство жилых домов в областном центре, задолженность в размере 27 миллионов рублей, а также три миллиона рублей исполнительского сбора. Были восстановлены права взыскателей, в том числе участников долевого строительства. Об этом 17 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В рамках принудительного исполнения судебные приставы организовали проверку имущественного положения компании-должника, по результатам которой было установлено, что в собственности неплательщика находятся котельные, а также несколько автомобилей. Имущество было арестовано. Одновременно руководитель строительной организации предупрежден о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

«Полное погашение долга приставам удалось добиться за счёт средств, вырученных от реализации на торгах котельных строительной компании. Были восстановлены права 55 взыскателей, — сказал Артём Залогин.