С калужского застройщика приставы взыскали 30 миллионов рублей
Калуга, 17 сентября, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы взыскали с застройщика, который ведёт строительство жилых домов в областном центре, задолженность в размере 27 миллионов рублей, а также три миллиона рублей исполнительского сбора. Были восстановлены права взыскателей, в том числе участников долевого строительства. Об этом 17 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
В рамках принудительного исполнения судебные приставы организовали проверку имущественного положения компании-должника, по результатам которой было установлено, что в собственности неплательщика находятся котельные, а также несколько автомобилей. Имущество было арестовано. Одновременно руководитель строительной организации предупрежден о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).