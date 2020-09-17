Ярославль, 17 сентября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о денежном вознаграждении за поимку подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети главы региона.

Виталий Молчанов

Как ранее сообщало ИА REGNUM две девочки 2006 и 2011 годов рождения были изнасилованы и убиты 14 сентября. В совершении преступления подозревается сожитель их матери, 41-летний Виталий Молчанов. Его ищут уже три дня, теперь свидетели будут мотивированы денежным вознаграждением.

«Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тыс. рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных. Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

Ярославская полиция распространила видео, на котором подозреваемый в преступлении покидает дом. Правоохранители просят обратить внимание на одежду Молчанова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3066374" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Средства в размере 500 тыс. рублей будут выплачены гражданину в случае инициативного представления достоверной информации, которая приведет к задержанию подозреваемого лица», — добавили в УМВД России по Ярославской области.

По факту совершения преступления возбуждены уголовные дела об убийстве и изнасиловании. Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.