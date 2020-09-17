Томск, 17 сентября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, у 14 из них симптомы отсутствуют.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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У 27 человек диагноз подтвердился после появления симптомов ОРВИ. Ещё у 12 пациентов развилась пневмония. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 6583.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением за всё время эпидемии 5339 человек. За последние сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек.

Напомним, ранее региональные власти до 4 октября продлили режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет. В администрации также подписали постановление о том, что работники, подпадающие под ограничения, могут получить электронный больничный по карантину.

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