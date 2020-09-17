Екатеринбург, 17 сентября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Уральские таможенники не допустили ввоза в Екатеринбург немаркированных лекарств и биологически активных добавок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

(сс) stevepb Таблетки

Товар находился в задержанных фурах на российско-казахстанской границе. Предполагалось, что лекарства, БАДы, спортивную одежду бренда «Reebok» (оказавшаяся подделкой) и женскую обувь ввезут на внутренний рынок Екатеринбурга.

В числе контрафакта — лекарственные средства «Аспирин» и «Беталок» в таблетках. На товарах отсутствовала обязательная маркировка DataMatrix.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 180 УК РФ. Виновных могут лишить свободы сроком до двух лет со штрафов до 80 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года уральская таможня перечислила 36 млрд рублей в федеральный бюджет.